В Иркутске отметили день ВДВ

В праздничных мероприятиях приняли участие полтысячи десантников. Вспоминали службу и своего отца-основателя Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова.

БТРэ и боевые машины пехоты на улицах Иркутска. Это не война и не учения. Это день ВДВ. Сотни бравых мужчин в тельняшках и голубых беретах отмечают 88 годовщину создания войск дяди Васи. Перед крылатой пехотой выступил глава областного центра. По традиции первыми вспомнили тех, кто не вернулся.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Я, мужики хочу, чтобы мы помянули тех, кого с нами нет, это обязательно. Вспомнили, отдали дань памяти, чтоб пожелали удачи тем ребятам, которые сегодня в строю.

День десантников отмечают не только десантники, но и члены их семей, стремящиеся продолжить их военное дело. Знают, если служить в ВДВ, то готовиться надо с детства.

Анатолий ПЕНТО, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: 2 августа для нас всех, кто служил, кто служит, кто будет служить, кто готовится с детства уже, это великий праздник. Он становится у нас семейным праздником, многие приходят с внуками, с детьми.

Готовность исполнить свой долг перед родиной демонстрирую и воспитанники патриотического центра «Вымпел». На площадке у памятника Александру третьему песни «Голубых беретов» и море сине-зеленных флагов. По прошествии лет их хозяева с легкостью вспоминают как шагали в рамку самолета.

Евгений ПРОШЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Первый раз не понятное ощущение, второй раз уже классно, ну страшновато конечно, но во второй раз реально понимаешь что это, а в первый еще нет.

Войны — десантники — это не те, кто разбивает бутылки о головы, а достойные мужчины, умеющие отметить свой праздник не во вред окружающим, уверен глава иркутского союза десантников Вячеслав Лесин. Тем более, что повод собраться в этом году у них еще будет.

Вячеслав ЛЕСИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» Всех хочу еще раз поздравить с праздником, от души желаю всего самого лучшего и береги Вас Бог. В сентябре месяце будет открытие памятника ветеранам-десантникам, погибшим в Афгане, Чечне.

Областная организация «Союз десантников» по своему составу и организованности находится в лидерах среди регионов России. В ее рядах более 500 человек, четверть которых прошли через горячие точки. Самое главное для них, чтобы над всеми было вечно голубое и чистое небо.