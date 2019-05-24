Первоапрельская шутка, которая переросла в реальное событие. В Иркутске отметили день рождения Иосифа Бродского. Сегодня ему исполнилось бы 79 лет. Ценители творчества поэта собрались в сквере напротив аэропорта, чтобы почитать и послушать стихи, поздравить друг друга с литературным праздником. Флешмоб организовали журналисты интернет-изданий. Первого апреля они опубликовали новость о том, что в Иркутске установят памятник Бродскому, и в качестве доказательства приложили эскиз будущей композиции. Поставить монумент, по шуточной версии, должны были в сквере напротив иркутского аэропорта, ведь именно там в 1961 году поэт провел несколько часов, ожидая вертолета по пути в Якутию. А спустя год Бродский написал стихотворение «Я ждал автобус в городе Иркутске…», увековечив название нашего города. Шутка о памятнике пока так и осталась шуткой, но идея собираться в день рождения поэта нашла отклик.

Вадим МЕЛЬНИКОВ, ОРГАНИЗАТОР ФЛЕШМОБА: Новость эта упала, прямо скажем, на удобренную почву, потому что люди не просто поверили, а после того, как мы эту шутку разоблачили, все решили, что памятник Бродскому нужен именно в Иркутске, именно здесь. Наш флешмоб посвящен тому, что мы хотим привлечь внимание к возможности установки памятника Бродскому.

На день рождения нобелевского лауреата пришли, как на дружескую встречу: с книгами, фотографиями и, конечно, тортом. И уже договорились, что в следующем году на 80-летний юбилей поэта организуют более масштабную акцию и прочитают 80 его стихотворений.