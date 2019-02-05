В Иркутске отменили сразу несколько междугородных автобусных рейсов

Сегодня люди не смогли уехать в Железногорск, Тайшет, Усть-Кут и Братск. Такое решение приняли из-за аномальных холодов, которые установились в области. Но даже в самый лютый мороз всегда есть те, кто работает на улице. Как они спасаются от обморожения и как скоро в регионе хоть немного потеплеет?

Главное — активнее работать метлой и лопатой. Так говорят те, кто должен наводить порядок на городских улицах в любую погоду. Люди в оранжевых жилетах берутся за инвентарь уже в семь утра, а заканчивают ближе к вечеру. Говорят, особо не мерзнут. Секрет в том, чтобы одеться потеплее и работать без устали.

— Как вам работается в такой мороз? Как согреваетесь? — Да нам тепло! Работаем, вот и тепло. — Как себя чувствуете в такой мороз на улице? Замерзаете? — Да нет, пока двигаемся, не замерзаем. Жарко даже пока двигаемся.

Все теплое сразу в такие холода надевает на себя и Марина Мамедова. Опыт работы на уличном рынке у женщины более 20 лет. Выходит торговать и в -30 и в -40. С собой обязательно термос с горячим чаем. Говорит, конечно, не жарко, но жить на что-то нужно даже лютой зимой.

Марина МАМЕДОВА, ПРОДАВЕЦ: Конечно, хочется заработать денег. Не потерять покупателей. Они приходят и в такой мороз. Я уже давно работаю на улице. Человек ко всему привыкает, организм привыкает.

А вот техника не люди, может и сломаться. Сегодня в Иркутске не выпустили в рейс сразу несколько автобусов. Говорят, опасно. Расстояния в регионе огромные, местами нет даже связи. И любая поломка может обернуться трагедией.

Елена НЕЛИПА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «АВТОКОЛОННА 1880»: В связи с тем, что дизельное топливо зимнее не предусмотрено работать в арктических условиях, поэтому в -35 топливо замерзает. Это может привести к остановке двигателя. Соответственно, обогрев в автобусе будет очень сложно произвести. Сотовая связь в отдаленных районах области работает не настолько налажено. Поэтому даже звонки в экстренные службы будет произвести сложно.

Такие аномальные холода сейчас накрыли сразу несколько регионов страны. Обычно самый холодный месяц года январь в 2019-м оказался теплым. А теперь морозы наверстывают упущенное. И уходить пока не собираются.

Анна БАБАНОВА, ВЕДУЩИЙ СИНОПТИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИИ ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: Такие холода продлятся до конца этой недели и захватят начало следующей. А потом начнет холод отходить, и уже прекращаться такие морозы будут. Это очень продолжительный период, уже больше недели получится такой холод. Такая продолжительность, конечно, не каждый год случается.

Ближайшие выходные синоптики советуют провести дома, а на следующие уже можно планировать активный отдых. Будет всего около -6 градусов. А вот наша съемочная группа, тоже работая сегодня в мороз, уже, кажется, к холодам почти привыкла.