В Иркутске открылся третий городской форум молодежи

Активные и перспективные — все это о молодежи Иркутска. Сегодня у нее настоящий праздник: открылся третий городской форум молодежи. В работе интерактивных площадок в этом году задействованы почти 500 человек. Ежегодный форум преобразился и развил новые направления.

Разные площадки, интересные спикеры и новые идеи. Третий городской форум молодежи открыт. Два дня развивающих и обучающих спич-сессий, мастер-классов и диалогов с успешными людьми. В этом году работает три направления, и это новшество для форума. Найти себя на секциях смогут и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Последние представляют проекты социальной, индустриальной, градостроительной и медиа сферы.

Роман МАЛИНОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ «РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ» ИГФМ-2019: Действительно у работающей молодежи есть много проблем, о которых они нигде не могут поделиться, а на площадке форума они смогут рассказать о своих проблемах, планах, каких-то мечтах. И вот мы решили собрать такую площадку. Поговорим о разных сферах, в том числе, науке в Иркутске, творчестве в Иркутске, о том, как развивать свое дело, как продвигать свой личный бренд, то есть те актуальные темы, которые интересуют молодежь, в принципе, любых возрастов, но с учетом именно работающих людей.

В программе мероприятия встреча с режиссером Юрием Яшниковым, народным артистом России Игорем Бутманом, блогером Андреем Филипповым и многими другими. Форум уже три года подряд доказывает свою значимость. Участники защищают проекты и лучшие получают грантовую поддержку. Общий фонд 500 тысяч рублей. Ежегодно реализуют не менее 8 интересных и полезных проектов. Так, уже благоустроили студенческий сквер на улице Игошина, провели фестиваль «АрхБухта», обустроили дворы микрорайона Ново-Ленино, продвигают в соцсетях опыт патриотического воспитания. Форум проходит при личной поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Он поздравил всех участников с открытием и поблагодарил за постоянную вовлеченность в развитие столицы региона.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это очень серьезная, важная и нужная площадка, на которой ребята встречаются и отрабатывают свои проекты, сами являясь инициаторами этих проектов, как, собственно, и организация этого форума. Ежегодно разыгрываются гранты на лучшие проекты, которые затем реализуются. Много молодежных движений, которые сегодня в Иркутске уже работают в полную силу, получили свое начало еще на первом форуме молодежи. Это волонтерские движения, создание дома молодежи и студенческие активности различные.

В этом году на площадках соберутся порядка 500 школьников, студентов вузов и ссузов. Именно им предстоит разработать стратегию развития молодежной городской политики. После торжественной части Дмитрий Бердников пообщался с участниками форума. За круглым столом обсудили волнующие темы, которые связаны с развитием транспорта и общежитий для студентов, созданием и продвижением интернет-порталов и приложений.