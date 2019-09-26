В Иркутске открылся международный форум «БРИФ-2019»

Риск, как известно, дело благородное. Но, как говорят специалисты, пусть он будет прогнозируемым и управляемым. Сегодня в Иркутске открылся «БРИФ-2019». На этом международном форуме бизнесмены и производственники делятся опытом, как различные ситуации влияют на рабочий процесс и что сделать, чтобы минимизировать негативные последствия.

Лето 2016 года. На севере области бушуют пожары. Из-за сильного задымления Иркутская нефтяная компания частично прекращает подачу нефти с Ярактинского месторождения. Из-за пепла и продуктов горения вышли из строя системы электроснабжения рабочих участков. В 2019-м тайга снова сильно полыхала, но рабочий процесс ИНК не останавливался.

Руслан САЛИХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИРКУТСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ: Мы модернизировали газовоздушные тракты на энергообеспечивающем оборудовании, тем самым добились высокой степени фильтрации поступающего воздуха и обеспечили непрерывность работы машин.

У каждой деятельности свои возможные риски. Но есть и общие. Например, гость Байкальского риск-форума Масахико Сугияма работал и с последствиями землетрясений, и с разливом нефти в Мексиканском заливе. В его докладе аналитика неблагоприятных трендов в японских компаниях. Он надеется, что эта информация может быть полезна российским коллегам.

Масахико СУГИЯМА, ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР по КРИЗИСНЫМ СИТУАЦИЯМ КОМПАНИИ «DELOITTE»: Сейчас, к сожалению, это не только природные факторы. Это и качество продукции, мошенничество, финансовые преступления и кибер-атаки. И у предприятий должны быть готовы способы реагирования на это все.

Впрочем, по мнению спикеров, доклады докладами, но главное — это личное знакомство участников, чтобы уже после форума можно было обмениваться наработками в прогнозировании и реакции на те или иные вызовы кризиса.