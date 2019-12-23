В Иркутске открыли главную городскую елку

Иркутск готов встречать Новый год! Главный символ праздника — елку — зажгли на центральной площади города. Тысячи иркутян и гостей столицы региона собрались, чтобы встретить это яркое событие.

Волшебная сказка в самом центре Иркутска. Знакомые всем персонажи кружат в танцах, поют известные, праздничные песни, а дети и их родители с удовольствием наблюдают за происходящим на сцене.

Яркие выступления творческих коллективов не оставляют равнодушными и дарят ощущение праздника. Большой компанией — настоящей семьей — Иркутск открывает центральную елку. По традиции всех горожан поздравил мэр Дмитрий Бердников. Он отметил, что все в этом году отлично поработали, чтобы сделать нашу столицу Восточной Сибири еще краше, уютнее и комфортнее.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В очередной раз мы с вами можем сказать: мы славно поработали! С вами вместе хочу, чтобы мы в следующем году сделали еще один шаг вперед и еще украсили наш город, чтобы он стал одним из самых красивых городов не только в СФО, а, может быть, и во всей России, и нам с вами это по силам!

По традиции Дмитрий Бердников вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и всеми собравшимися в сквере Кирова иркутянами зажгли огни на главной городской елке. На новогодней зимней красавице зажглись тысячи огней. Иркутск готов встретить главный праздник страны. Еще одним волшебством в этот вечер стал красочный салют, который озарил небо и подарил сказочное настроение горожанам.

Артем и Анастасия СИНТОЦКИЕ: Пришли на елку показать ребенку праздник новогодний, ребенок подрастает. Очень впечатлены городком, красивые фигуры, шикарный салют, почти новогодний. Ребенок под впечатлением, пойдем кататься на горке. Екатерина КОВЛЕНЕВА: Посмотрите, сколько людей, никто не остался равнодушным, приехали с ребятишками, несмотря на то, что немножко морозно, но все равно молодцы!

Праздничные торжества, резиденция Деда Мороза, ледовый городок в Иркутске ждут гостей. Также на острове Конный открыт для посещения самый большой каток. Кстати, встретить Новый год в сквере Кирова в ночь с 31 декабря на 1 января приглашают всех горожан, будет организована интересная программа, дискотека и конкурсы.