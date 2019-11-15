В Иркутске наградили победителей конкурса «Сто лучших товаров России»

Их продукция в числе лучшей. В Иркутске наградили победителей Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». В числе номинантов совершенно разные компании. Те, кто занимаются хлебом и мясом, и те, кто делают лекарства и перерабатывают нефть.

Заявить о себе и в очередной раз подтвердить доверие потребителей и заказчиков — такая возможность предоставляется для всех участников конкурса. По итогам федерального конкурса в этом году золотой знак и звание лауреата получили 17 товаров и услуг, серебряным знаком отмечена 31 компания. В их числе компании, которые участвуют в конкурсе с момента его основания.

Дмитрий СОЛДАТОВ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОГО ЦСМ: Ангарская нефтехимическая компания участвует с 2005 года. Она является лидером по числу наград в различных номинациях. Могу сказать, что качество Ангарской нефтехимической компании, то, что мы видим, когда происходит экспертиза производства, всегда на уровне и на высоте.

За 15 лет участия в конкурсе предприятие получило самые престижные награды: «Гордость Отечества», «Лидер качества», диплом «За успехи в импортозамещении», приз «Инновация».

Ольга ГОЛОВИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СТАНДАРТИЗАЦИИ и СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АНХК: В этом году мы получили 18 дипломов. Четыре диплома — удостоена наша продукция — лауреаты конкурса, мы будем маркировать продукцию золотым логотипом. 8 дипломов — это дипломанты, будем маркировать серебряным логотипом, четыре диплома — новинка и два диплома — тоже очень высокий статус. Это золотая сотня.

В АНХК отмечают: победа в таком конкурсе — это стимул развиваться дальше, улучшать качество продукции, совершенствовать стандарты экологии, безопасности, охраны труда и, конечно, вводить новые инновационные технологии.