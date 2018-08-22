В Иркутске наградили победителей конкурса «Лучшая семейная усадьба»

Для них нет ничего невозможного, а всё благодаря любви, терпению и трудолюбию. Все участники — многодетные семьи Приангарья.

А еще у них большая дружная семьи и огромное подсобное хозяйство. Свою заслуженную награду за первое место в конкурсе «Лучшая семейная усадьба» получает семья Соколовых из Нукутского района. На церемонию награждения они приехали всей семьей — Олег и Вера и 5 дочерей. Жюри конкурса Соколовы покорили своим трудолюбием. На усадьбе площадью свыше 60 соток, они выращивают фрукты, ягоды, овощи, цветы и разводят скот. Должное внимание уделяют и воспитанию детей. Все хорошо учатся и посещают дополнительные кружки и секции. Несмотря на всё это супруги еще успевают принимать активное участие в жизни села.

СЕМЬЯ СОКОЛОВЫХ, ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА»:

-Как вы справляетесь с этим всем? -Ну нас же много. Справляемся. -Чему вы учите детей? -К труду, уважению старших.

Многодетной семье вручили грамоты, подарки и 150 тысяч рублей. Денежные вознаграждения сегодня получили ещё девять семей Иркутской области. Они также стали победителями конкурса в других номинациях. Всего на участие в нем заявились 50 многодетных семей. До финала дошли 23. По словам организаторов, сделать выбор было непросто.

Татьяна ПЛЕТАН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При отборе обращали внимание не только как семья ведет хозяйство, но и какая она дружная, какие у семьи традиции. Как она принимание участие в муниципалитете. Знают их или нет. И вот если вы обратили внимание многие семьи еще и воспитывают приемных детей. Что замечательно и здорово. Всегда удивляет трудолюбие этих семей.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Губернатор на протяжении нескольких лет поддерживает действие этих программ и более того дает поручения увеличения финансирования. Потому что те проблему которые накоплены в наших садоводствах их не возможно решить за один год. Они требуют постоянного системного внимания к себе. Не только финансового, но и организационного.

Цель конкурса — стимулировать многодетные семьи к улучшению материального положения за счет развития личного подсобного хозяйства, побуждение к творческой активности и создание среды комфортного проживания в сельской местности. Судя по сегодняшним участникам вектор выбран правильный.