В Иркутске наградили лучших спортсменов

Благодарность за спортивные достижения. В Иркутске чествуют лучших спортсменов, которые достойно представляли родной город на соревнованиях всех уровней, начиная с городских, заканчивая мировыми аренами. 12 человек — чемпионы по пауэрлифтингу, стрельбе, шашкам, боевым искусствам, плаванию, конным состязаниям — удостоены звания «Спортсмен года». Сегодня награды им вручил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Глава города также отметил благодарностями тренеров — людей, которые сопровождают и являются наставниками в нелегком труде чемпионов.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Самое главное, что у нас есть, — это хорошие педагоги, есть замечательные тренеры, есть те, кто передает опыт нашим молодым спортсменам, и я надеюсь, что наши молодые спортсмены со временем будут также трепетно передавать навыки очередным нашим молодым спортсменам и так будет продолжаться традиция Иркутска, Иркутска спортивного.

В областном центре ведется большая работа по поддержке спортсменов. Молодым тренерам, которые остаются работать в муниципальных учреждениях города выплачиваются подъемные — 100 тысяч рублей. Возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы, а скоро в пади Долгой построят ФОК с искусственным льдом. Ежегодно приводят в порядок стадионы, делают во дворах воркаут-зоны.