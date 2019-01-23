В Иркутске начинается сезон уборки снега с крыш

Управляющие компании областного центра активно взялись за работу. Горожан просят обращать внимание на предупреждающие знаки и сообщать коммунальщикам, какие кровли нуждаются в очистке.

Осторожно, снежная лавина! Но это не ЧП, а профилактика. Если перефразировать великого Гиппократа, то лучше предупредить, чем потом лечить тех, кто по неосторожности или невнимательности попал под сход снега. Так считает и старшая по подъезду одного из домов Иркутска. Говорит, в этом деле промедление смерти подобно.

Специалисты уже на месте. Работы они проводят на высоте, поэтому безопасности тут уделяют особое внимание. Все пристегнуты и зафиксированы страховочной системой. Внизу тоже не забывают о безопасности.

Основным и самым главным этапом в проведение таких работ является соблюдение всех правил безопасности. Для этого еще до начала работ развешивают сигнальные ленты и ставят специально обученных людей, которые следят за тем, чтобы во время схода снега в подъезд никто не заходил и не выходил.

Иркутские компании к вопросу уборки снега с крыш подходят серьезно. Боятся не штрафов, а человеческих травм. Правда, финансовое наказание существенное: если очистка крыш произведена не вовремя, то юридическому лицу выписывают штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Семен ЧЕКАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: В первую очередь обращаться в администрацию Правобережного округа. Мы ежедневно осуществляем мониторинг крыш, кровель, чтобы не было ледяных наростов. Также шапки, которые происходят в результате надува при осадках. То есть сразу же обращаться в адрес округа.

Таких домов, которые нуждаются в очистке крыш, на территории Правобережного округа более полутора тысяч. Несмотря на их большое количество, управляющие компании стараются провести все работы вовремя. Причем убирают не только крыши, но и придомовую территорию. Ну, а жители 26-го дома на улице Иосифа Уткина в Иркутске сегодня могут не ждать опасности сверху.