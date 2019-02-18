В Иркутске началось рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства

Оно продлится до 22 февраля. Люди могут отдать свой голос онлайн, а также очно. Для этого работают специальные площадки в каждом округе города. В бюллетень внесены два пункта. В первом нужно голосовать за территорию городского значения, во втором — за пространство на участке определенного округа. Свое мнение могут выразить все жители Иркутска старше 14 лет.

Кирилл АБЗАЕВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Я проголосовал за Лисихинский парк, потому что я здесь недалеко живу. У меня есть младший брат, я там с ним часто гуляю. И такие места попадаются неухоженные, и мусор там разбросанный. Брат маленький, и мне хочется, чтобы у него осталось впечатление хорошее о городе, где он проживает, о малой родине. Марина ШЕВЕЛА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Мы будем проводить благоустройство в рамках национального проекта. Он будет реализовываться до 2024 года включительно. Территории будут благоустроены в любом случае. Просто мы сейчас определяем те территории, которые должны быть благоустроены первостепенно.

Значимые территории города, среди которых жители выбирают место для благоустройства, — это площадь возле вокзала «Иркутск-Пассажирский», парк Парижской Коммуны, Лисихинский парк и территория пешеходной зоны на бульваре Гагарина. Принять участие в онлайн-голосовании смогут все, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Место, где выражают свое мнение очно, можно узнать на сайте городской администрации.