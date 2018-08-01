В Иркутске началось двухдневное совещание Совета Законодателей Сибирского федерального округа

Главы представительных органов власти восьми регионов обсудят предложения по изменениям в работе программы.

Этот бюст Святителя Иноккентия установили у Собора Богоявления в честь 100-летия священнослужителя. Облагородили и прилегающую территорию — здесь появились лавочки, фонари, а совсем скоро площадку будет окружать живая изгородь. Сегодня это место посетили представители Совета Законодателей Сибирского федерального округа и глава областного парламента Сергей Брилка. Иркутск выбран площадкой для обсуждения опыта реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Сибири. Столица Приангарья вошла в двадцатку лидеров по результатам исполнения проекта в 2017 году.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: Я приехала и я просто поражена, как много за эти годы поменялось, что здесь произошло, и мне кажется, вот эта комфортная городская среда, она не просто решает проблемы благоустройства. Мы уже сейчас видим, что в каждом регионе есть лучшие практики, которые могут быть взяты на вооружение другими субъектами, причем как по региональному законодательству, так и по подходам, которые сегодня используются при реализации этого проекта.

А это — самый крупный объект программы — на благоустройство островов Юность и Конный потратили более 30 миллионов рублей. За время реализации программы здесь появились велодорожки и пешеходные пути, установлено освещение, оборудованы спортивные площадки. Кроме того, летом этого года заработало колесо обозрения — сегодня острова — самое популярное место отдыха иркутян и гостей столицы Приангарья. В планах — обустроить здесь место для купания.

Сергей БРИЛКА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всем сибирским федеральным округом выйти в федеральное законодательство, чтобы эту программу сделать более четкой, осознанной, понятной. У нас сегодня есть одна проблема. Планирование идет на год, это плохо. Вот мы на острове Юность, здесь нужно 10 лет планировать видоизменения на этом острове, тогда мы будем через десять лет, я думаю, иметь большой, законченный центр притяжения горожан в городе Иркутске.

Также делегация посетила другие объекты программы в Иркутске — это Иерусалимская лестница, дворец бракосочетаний, несколько площадок в микрорайоне Солнечный. В ходе двухдневного совещания представители регионов планируют выработать предложения по изменению программы «Формирование комфортной городской среды» для Совета законодателей России.