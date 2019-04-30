В Иркутске начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

В Иркутске начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

30.04.19

Возле памятника маршалу Рокоссовскому сегодня состоялся торжественный митинг. О былом вспоминали дети военной эпохи. Такое собрание традиционное для жителей Свердловского округа. Подобные концерты здесь каждый год проводят в преддверии 9 Мая.

 

Александр МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАТИЕНКО:

Сегодня с большим удовольствием приехал и поздравил родной для нашей семьи Совет ветеранов Свердловского района города Иркутска. Пообещал, что фонд Матиенко продолжит помогать свердловскому Совету ветеранов. Хочу поздравить всех иркутян с предстоящим праздником Великой Победы. Пожелать всем удачи, крепкого сибирского здоровья и благополучия!

 

На встрече пели песни, вспоминали о великих полководцах и простых людях, которые совершали героические поступки. В этом году страна отмечает 74 годовщину Великой Победы. До праздничных торжеств остается всего полторы недели.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.