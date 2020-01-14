В Иркутске начались игры 4 тура чемпионата России по волейболу

Четвертый тур чемпионата России по волейболу стартовал. На иркутской площадке встретятся пять сильнейших команд высшей лиги «Б».

Четвертый тур чемпионата России среди женских команд высшей лиги «Б» открывается с яркого матча. Омская команда «Омь-СибГУОР» — один из лидеров сибирского волейбола — встретилась с барнаульским «Алтай-АГАУ». Молодая алтайская команда дала бой фавориту, но уступила. И все-таки волейболистки настраиваются на лучшее.

Виктория ПРОНЬКИНА, НАПАДАЮЩАЯ ВК «АЛТАЙ-АГАУ», г. БАРНАУЛ: Акклиматизация прошла очень легко. Разница во времени у нас небольшая, погода, в принципе, такая же. Поэтому все было сделано для того, чтобы выиграть, но мы, к сожалению, не выиграли.

За нашу «Ангару» выступают воспитанницы иркутского и ангарского волейбола. Молодая команда собирается порадовать болельщиков. У иркутянок обновленный состав. Из лидеров прошлой команды в этой только Татьяна Борщевская. Сейчас наши волейболистки замыкают таблицу. И в домашнем туре исправить ситуацию пока не смогли. Уступили читинской «Забайкалке» — 3:0.

Игорь СОБЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Сейчас идет предварительный этап. Сейчас они отыгрывают два тура, после чего три сильнейшие сибирские команды и три европейские собираются в шестерку. Там уже определяется победитель группы «Б».

Четвертый тур чемпионата России по волейболу завершится 18 января. Ежедневно будут проходить по две игры. А уже через две недели эти же команды отправятся в Омск, где продолжат соревнования.