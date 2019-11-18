В Иркутске начали устанавливать главную городскую елку

Иркутск готовится к Новому году. В сквере имени Кирова начали устанавливать главную елку города. Сейчас монтируют 25-метровый металлический каркас. После его покроют искусственными ветками, украсят звездами и игрушками. Работы продлятся около месяца. Также по традиции в сквере соорудят ледовый городок: поставят более 20 скульптур, ворота и горки.

Антон ТИТКОВ, ДИРЕКТОР МАУ «ПРАЗДНИК»: Процесс этот достаточно трудоемкий, около месяца он занимает. Приемка елки у нас 18-19 декабря состоится. Что касаемо оформления ледяного городка, в этом году мы решили взять всеми любимую тему — герои мультипликационных фильмов.

После завершения работ иркутян и гостей города ждут на официальном открытии елки. Помимо сквера, к празднику оформят и другие общественные пространства Иркутска.