В Иркутске начали ремонт дорог

В Иркутске начался месячник по саночистке города, и в его рамках внимание уделяют в первую очередь дорогам. Ямочный ремонт — первое, к чему приступили дорожники. Что еще необходимо сделать, чтобы привести город в порядок после зимы?

Зима прошла, и настало время «причесать» город. И, конечно, первым делом внимание обращают на дороги. Старое полотно нуждается в ремонте. И сейчас хотя бы в ямочном. Пока большинство горожан трудятся на удаленке, есть время подлатать дорожные «раны», не причиняя дискомфорта населению.

Василий ЕФРЕМОВ, ЗАМДИРЕКТОРА МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Работы начали производить пока только в дневном режиме. Дополнительно планируем с 15 апреля приступить к ямочному ремонту асфальта до 25 квадратов и картами. Сейчас производится ремонт 4 машинами по городу Иркутску.

Первыми под ремонт попадают магистральные улицы с плотным движением транспорта. Сегодня работу дорожников проверил вице-мэр Руслан Болотов.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Провести предупредительный ремонт, чтобы не продолжалось дальнейшее разрушение. Проблем действительно много, ими нужно заниматься. И заниматься не только в рамках ямочных ремонтов, гарантийных, но, в том числе, нужен плановый ремонт, к которому мы приступим числа с 15 апреля.

Кроме осмотра дорог, в Иркутске проходят и плановые отжиги сухой травы. Мероприятия по очистке города будут идти целый месяц. Приведут в порядок прибрежные зоны, займутся скверами и парками, детскими площадками. А вот традиционный субботник, когда все жители выходят на массовую уборку, перенесен на неопределенный срок.



