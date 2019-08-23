Дизайн – это не только творчество, но и предпринимательство. В Иркутске начала работу бизнес-конференция для дизайнеров. Как строить бизнес, где искать клиентов и как понять собственную уникальность на рынке? Опытные спикеры рассказали сегодня дизайнерам секреты и популярные инструменты для масштабирования бизнеса.

Мария ТИНГАЕВА, ОРГАНИЗАТОР:

Мы привлекли очень много партнеров, которые заинтересованы в развитии дизайн-среды Иркутска, и у нас есть для этого возможности. Нам удалось воплотить впервые то, что раньше мы могли позволить себе увидеть только на площадках Москвы и европейских площадках. Сегодня мы сделали попытку организовать это у нас, в Иркутске. Для нас это очень значимо, мы этим горды, и нам кажется, что у нас получилось.

Игорь КУРКИН, ДИЗАЙНЕР ТОП-100 по ВЕРСИИ AD:

Мне очень понравилось, что в центре города даже те здания, которые разрушились, восстанавливают в первозданном виде. Это выглядит здесь дико красиво. Это такая особенность города, которая мне очень понравилась. Ну и, конечно, совершенно прекрасно находиться здесь, на берегу реки.