Праздник по сибирским традициям. В Иркутске на заливе Якоби готовят казачью Масленицу. Там уже возвели снежную крепость и масленичный столб. Сегодня на месте побывала администрация Свердловского округа.

Снежная крепость почти готова. Артисты театра народной драмы и волонтеры возводят последние блоки. Штурм должен быть зрелищным, поэтому высота крепости почти 4 метра. Масленицу на заливе Якоби празднуют уже седьмой год. Ее проводят по казачьим традициям.

Вадим СЕМЕНОВ, ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ: Многие из нас потомственные казаки, проводим как раз по народным казачьим традициям. Здесь все. Весь набор хороших игр, зрелищ, забав, которые проводились на русской Масленице.

Кроме штурма снежного городка, на праздник подготовят масленичный столб, проведут кулачные бои, сибирские игры, устроят концерт. Казачья Масленица на заливе Якоби очень популярна в Иркутске. В прошлом году ее посетили 11 тысяч человек.

Михаил КОРНЕВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРА НАРОДНОЙ ДРАМЫ: Здесь, я считаю, самое лучшее место для проведения народных традиционных праздников. Многие жители наши, которые приходят на праздник, они уже ждут этого концерта, подпевают. В общем, знают, что здесь театр будет давать концерт. И приятно, что уже ждут этого момента.

Подготовку к Масленице проверяет администрация Свердловского округа. В этом году ожидают еще больше горожан. Поэтому важно обеспечить безопасность.

Антон МЕДКО, ГЛАВА СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Будут задействованы все силовые структуры и подразделения, которые будут отвечать за правопорядок. Будет организовано оказание первой медицинской помощи, общепит. И все службы города, которые присутствуют на массовых мероприятиях. Традиционно на Масленицу привыкли сжигать чучело. И это все будет проходить под контролем со стороны пожарной части.

Главный символ праздника — масленичное чучело — поставят уже в субботу. Всех желающих ждут на сибирской казачьей Масленице 1 марта в 13.00.