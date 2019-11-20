В Иркутске на базе 64-й школы открылся опорный центр отделения юнармии

Еще школьники, а уже патриоты своей Родины. Сегодня на базе 64-й школы в Иркутске открылся опорный центр отделения юнармии. Дети будут изучать основы военной подготовки и участвовать в патриотических мероприятиях.

Совсем юные в торжественной обстановке дети читают клятву. Военно-патриотическое воспитание для них не просто набор букв, а уже осознанный путь, на который они встали по своему желанию. Гордость переполняет и их родителей, ведь на такое серьезное решение — вступить в ряды юнармейцев и быть примером для сверстников — решиться в таком возрасте волнительно.

Влад Непомнящих учится в четвертом классе. Но уже точно знает, что свяжет свою жизнь со службой в вооруженных силах.

Владислав НЕПОМНЯЩИХ, УЧЕНИК 4-ГО КЛАССА, ЮНЫЙ АРМЕЕЦ г. ИРКУТСКА: Меня увлекает военная работа, мне нравится все, что связанно с военной техникой, увлекаюсь военной историей России, войска России. Я хочу вырасти здоровым, сильным мужиком.

Иркутск — один из первых городов страны, в котором начали развивать юнармейское движение. Уже сейчас в его рядах состоят более тысячи детей. Начинали все с открытия городского центра «Патриот». И со дня своего основания он пользуется огромной популярностью среди детей и молодежи. Ведь быть патриотом своей Родины — задача не простая. Это не только участие в парадах, служба Отечеству, но и любовь к своему городу, стремление делать его лучше.

Александр БАРСУКОВ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ, ДИРЕКТОР ИГЦ «ПАТРИОТ»: Наша задача — повысить духовно-нравственный интеллектуал, в первую очередь. Мы не гонимся за военизацией в воспитательной работе, в первую очередь, гонимся за идейным содержанием этих детей. У нас даже в центре «Патриот» существует кричалка из трех букв: УКВ — умные, красивые, воспитанные.

Сегодня открылся опорный центр городского штаба юнармии в Свердловском округе. 100 детей приняли присягу и получили из рук мэра Иркутска Дмитрия Бердникова значки и удостоверения юных армейцев. Он поздравил детей с таким важным решением и отметил: сейчас курсанты юнармии есть среди учеников каждой городской школы. Они активно занимаются волонтерской деятельностью, а с этого года в областном центре действуют экологические юнармейские отряды мэра.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сегодня у нас в рядах нашего городского отделения юнармии ребята и девушки с удовольствием занимаются, участвуют в общественных мероприятиях. Кто-то готовит себя к поступлению в высшее военное учебное заведение, кто-то формирует себя как человека и патриота, равнодушных людей здесь действительно нет. Работа серьезная, работа большая, мы будем продолжать работать в этом направлении, потому что без такой базовой подготовки разговоры о патриотизме смысла просто не имеют.

И планы глобальные: опорные центры городского штаба юнармии на базе школ откроют во всех округах Иркутска.