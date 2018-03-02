В Иркутске мужчине вернули забытые в магазине 90 тысяч рублей

Иркутянин нашел на парковке у торгового центра барсетку, в ней лежала круглая сумма — 100 тысяч рублей.

Вадим Рыбаков не жалеет, что вернул владельцу 100 тысяч рублей. Иркутянин уверен, на чужой беде своё счастье не построишь. Всё случилось поздно вечером, в одном из супермаркетов он нашел барсетку с крупной суммой денег. Оставил в бюро находок свой номер, но никто не перезвонил. На следующий день мужчина нашел в сумке телефон владельца и сам его набрал.

Вадим рыбаков, житель г. Иркутска: Конечно он не ожидал на самом деле. Потому что когда он озвучил что у него там лежит, привычки такой нет в чужих вещах рыться. Он сказал что там лежит 100 тысяч рублей. Документы были серьезные для него. Он не могу ни куда не поехать, ну потому что без паспорта, водительского, тех. свидетельства, охотничий билет, что очень трудно восстанавливается.

В доброте и порядочности людей убедилась ещё одна иркутянка. В банкомате жительница микрорайона Топкинский попыталась внести на счет 40 тысяч рублей. Но аппарат забрал деньги и банковскую карту и перестал работать. Жительница ушла. Но сразу после её ухода терминал вновь заработал. Аппарат выдал обратно наличные и карту. Щедрости банкомата обрадовались школьники, которые в это время находились рядом. Но на счастье обладательницы карты неподалеку оказался и Сергей Костюченко. Мужчина взял деньги, позвонил в банк и объяснил ситуацию.

Сергей Костюченко, сотрудник патрульно — постовой службы полиции г. Иркутска: Они меня попросили оставить свои данные, я оставил. И через некоторое время со мной связалась Ольга. Я объяснил ей куда подойти. Женщина даже, можно сказать, прослезилась. Сказала, наверное, вы меня обманываете, по телефону позвонила. Я говорю, что нет на полном серьезе.

Подобных случаев, отмечают в полиции, когда граждане бескорыстно возвращают владельцам забытые ими вещи, становится больше. В прошлом году правоохранители поощрили 100 неравнодушных к чужой беде человек.