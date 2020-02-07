В Иркутске крыши домов чистят от снега и льда

Снег с крыш должны убирать вовремя. Администрация Иркутска взяла под особый контроль очистку кровель и придомовых территорий. Морозы сменяются оттепелью, и есть опасность образования сосулек и гололеда. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе оперативного совещания дал поручение управляющим компаниям усилить работу по уборке крыш жилых и общественных домов, а также дворов, тротуаров и проезжей части.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы с вами должны быть в полной готовности. Все подразделения вовлечь в эти процессы. И обеспечить безопасность нашим жителям на тротуарах, возле домов, мест общего пользования, общественных зданий.

Ответственность за уборку несут управляющие компании. И если у жителей возникают вопросы или жалобы о ненадлежащей очистке крыш от снега и наледи, необходимо обратиться на горячую линию округа.

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