В Иркутске крыши домов чистят от снега и льда

В Иркутске крыши домов чистят от снега и льда07.02.20
Снег с крыш должны убирать вовремя. Администрация Иркутска взяла под особый контроль очистку кровель и придомовых территорий. Морозы сменяются оттепелью, и есть опасность образования сосулек и гололеда. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в ходе оперативного совещания дал поручение управляющим компаниям усилить работу по уборке крыш жилых и общественных домов, а также дворов, тротуаров и проезжей части.
Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:
Мы с вами должны быть в полной готовности. Все подразделения вовлечь в эти процессы. И обеспечить безопасность нашим жителям на тротуарах, возле домов, мест общего пользования, общественных зданий.
Ответственность за уборку несут управляющие компании. И если у жителей возникают вопросы или жалобы о ненадлежащей очистке крыш от снега и наледи, необходимо обратиться на горячую линию округа.
Правобережный округ: 8(3952) 52- 04-00
Ленинский округ: 8(3952)52-02-23
Октябрьский округ: 8(3952)52-02-48
Свердловский округ: 8(3952)52-03-51
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.