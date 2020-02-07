Мечта каждого болельщика. В Иркутске издан фотоальбом «Моя любимая «Сибскана». В нем собраны более 300 фотографий с матчей легендарной народной команды. Автор большинства из них — фотохудожник Геннадий Орсоев. Снимал их, невзирая на погодные условия, во время битв на стадионе «Труд». Все они были сделаны на пленку, поэтому пришлось сначала оцифровать тысячи снимков, а потом отобрать лучшие.

Валерий ОРСОЕВ, ФОТОХУДОЖНИК: Я старался весь вот этот хоккей показать, так сказать, изнутри. То, что обычно зрители не видят. Ведь обычно болельщик на стадионе видит только общую картинку, общие движения. А вот эмоции, когда хоккеисты забивают гол или, наоборот, что-то не получается, этого не видят. А самая высшая точка, пик — это забитый гол. Это всегда эмоционально интересно. Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я думаю, что это издание понравится и ему будут рады огромное количество иркутян. Многие себя там могут увидеть. Не только хоккеисты, но и болельщики. Поскольку очень много фотографий трибун в этом альбоме.

Тираж альбома всего тысяча экземпляров. Приобрести первые 200 в бумажном переплете можно будет сегодня во время игры «Байкал-Энергии» и «Водника». Остальные, но уже в твердой обложке поступят продажу в конце марта во время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом.