В Иркутске-II состоялся тожественный митинг в память о тех, кто в годы войны трудился на авиазаводе

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, сегодня проходят во всех округах областного центра. В Иркутске-II состоялся тожественный митинг в память о тех, кто в годы войны трудился на авиационном заводе. У мемориала собрались более четырех тысяч человек: заводчане, жители микрорайона, ветераны, дети войны, труженики тыла. Они прошли в колонне «Бессметного полка», подняв портреты своих родных.

Алексей САВЕЛЬЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Я всю свою сознательную жизнь работаю здесь, на этом предприятии, и предприятие внесло огромный вклад именно в нашу Победу. Более 2000 самолетов было поставлено на фронт, была построена танковая колона «Иркутский комсомолец», и поэтому это именно вклад иркутских авиастроителей, вклад жителей Иркутска, кто ковал Победу здесь, в тылу. Татьяна ЖИЧИНА, ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Война затронула каждую семью, и в моей семье также. У меня дед воевал, у меня отец — дитя войны. Для меня это очень дорого. 9 Мая — это великий праздник, и мы благодарим всех, кто подарил нам мир, свободу, кто ковал и строил нашу великую страну в тяжелое послевоенное время.

В завершении торжественного митинга к мемориалу работников авиационного завода, павших во время Великой Отечественной, возложили гирлянды и цветы.