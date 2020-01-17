В Иркутске и Иркутском районе проверяют владельцев огнестрельного оружия

Имеешь оружие, покажи: законно ли хранишь? Сотрудники Росгвардии провели специальную проверку. В Иркутске и Иркутском районе боле 22 тысяч человек располагают огнестрельным оружием. Регулярные рейды — способ контролировать, как соблюдают условия хранения. Одно из главных правил — наличие сейфа. Он должен быть металлическим и плотно прикреплен к стене и полу. За нарушение правил хранения любого вида гражданского оружия человеку грозит штраф до 2 тысяч рублей. Кроме того, проверяют сроки регистрации и перерегистрации оружия.

Анатолий ШУПЛЕЦОВ, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОЛРР по г. ИРКУТСКУ и ИРКУТСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ: Проверки владельцев оружия продолжатся в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет на территории города Иркутска в марте текущего года.

В прошлом году проверили свыше 14 тысяч владельцев оружия, выявили более 2 тысяч нарушений. Кстати, в этом году сотрудники Росгвардии уделят особое внимание тем районам Иркутска, где будут проходить спортивные мероприятия грядущего чемпионата мира по хоккею с мячом, ведь там будет большое скопление людей.