Профилактика обязательна для всех. В Иркутске ежедневно проходят рейды по выявлению нарушителей самоизоляции. Сегодня сотрудники полиции обошли Октябрьский округ. Они проверяли жителей и работу частных предприятий.

Сотрудники полиции проводят рейд в Октябрьском округе. Задача — проверить, как жители соблюдают режим самоизоляции. Под особым вниманием люди, которые недавно вернулись из-за границы. Двухнедельная самоизоляция скоро закончится. Но это не повод нарушать режим.

Профилактика коронавируса обязательна и для частных предприятий. Салон цветов на улице Дальневосточной работает в полном режиме, несмотря на обязательные ограничения. Сотрудники уверяют: с момента открытия магазин продает товары первой необходимости. Хотя об этом не сказано на вывеске. Внутри можно приобрести зоотовары и предметы для сада. Вдобавок отсутствует уголок покупателя. Теперь магазином займется Роспотребнадзор.

В администрацию округа регулярно сообщают о нарушениях мер безопасности. Неравнодушные видят, как жители передвигаются по улицам без масок, дети свободно играют на площадках, а отдельные предприятия продолжают работать. Уследить за всеми крайне сложно. Ведь Октябрьский округ — один из самых густонаселенных в Иркутске.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Наша задача не казнить, а сначала уведомить предпринимателя, что действуют такие карантинные меры, действуют меры по самоизоляции. Но если предприниматель не понимает, то в ход идут предостережения, прокуратура и административные штрафы. Большинство предпринимателей, нужно отдать им должное, они закрылись самостоятельно. Штрафников достаточно мало. Они, скорее, исключение, чем правило.

Сегодня в Октябрьском округе закрыты больше тысячи заведений общественного питания. Примерно столько же граждан в режиме самоизоляции. Сотрудники полиции проводят рейды каждый день. Но даже такие меры не смогут воспитать в каждом гражданское самосознание. Гораздо важнее понять: здоровье важнее личной выгоды.



