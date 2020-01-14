В Иркутске демонтировали незаконный рекламный баннер на Советской

Нет незаконной рекламе. Сегодня в Иркутске демонтировали яркую конструкцию на улице Советской возле театра «Аистенок». В декабре 2019-го после очередного мониторинга размещенных в городе баннеров администрация выдала предписание собственнику в течение 30 дней демонтировать эту незаконно установленную конструкцию. Но месяц прошел, а владелец рекламного баннера свою обязанность не выполнил. Теперь ему придется компенсировать муниципалитету затраты на работы по демонтажу. В прошлом году в Октябрьском районе владельцы подобных конструкций добровольно убрали более 2,5 тысяч таких объектов, отметил глава округа Владимир Преловский.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА: Мы стараемся все-таки выстраивать диалог, чтобы это не было какими-то превентивными мерами, приехали, оторвали, мы собираемся в присутствии главного архитектора, объясняем, какая должна быть цветовая гамма, какая ширина, какая высота, чтобы было некое единообразие, потому что один может захотеть вывеску метр на метр, а другой 20 на 20. Такого, конечно, быть не должно, у нас слишком красивый город, чтобы портить его безобразной рекламой.

Борьба с незаконно размещенной рекламой ведется постоянно. Многие громоздкие конструкции не только портят облик города, но и не вписываются в общую картину благоустройства. Поэтому от информационного мусора очищают и фасады зданий, и ограждения.