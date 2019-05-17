В Иркутске будут переселять жителей из аварийных объектов культурного наследия

В Иркутске будут переселять жителей из аварийных объектов культурного наследия

17.05.19

В городском комитете по градостроительной политике уже подготовлены проекты развития застроенных территорий, в границах которых расположены такие старинные дома. В ближайшее время будут развивать два участка: в районе двух домов на улице Чехова и четырех домов на Фридриха Энгельса. Жителей расселят, а старые дома отреставрируют и приспособят по объекты культурного наследия.

 

Виталий СОКОЛОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Они также будут расселяться за счет средств инвесторов с участием нашего акционерного общества «Агентство развития памятников Иркутска».

Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАСЛЕДИЕ»:

Сегодняшний механизм качественно изменит ситуацию. Мы сможем реставрировать не один-два дома, а целыми кварталами. Я надеюсь, что в ближайшие пять лет мы качественно изменим облик центра Иркутска, что называется историческим поселением.

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