В Иркутске будут переселять жителей из аварийных объектов культурного наследия

В городском комитете по градостроительной политике уже подготовлены проекты развития застроенных территорий, в границах которых расположены такие старинные дома. В ближайшее время будут развивать два участка: в районе двух домов на улице Чехова и четырех домов на Фридриха Энгельса. Жителей расселят, а старые дома отреставрируют и приспособят по объекты культурного наследия.

Виталий СОКОЛОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Они также будут расселяться за счет средств инвесторов с участием нашего акционерного общества «Агентство развития памятников Иркутска». Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАСЛЕДИЕ»: Сегодняшний механизм качественно изменит ситуацию. Мы сможем реставрировать не один-два дома, а целыми кварталами. Я надеюсь, что в ближайшие пять лет мы качественно изменим облик центра Иркутска, что называется историческим поселением.