В Иркутске будет сити-менеджер

Главу Иркутска будут назначать по-новому. В городе введут должность сити-менеджера. Такой порядок предполагает назначение главы города по результатам конкурсного отбора. Законопроект сегодня приняли депутаты на сессии Законодательного собрания региона. Кандидатов на должность главы города выберет конкурсная комиссия, состоящая из представителей губернатора и думы Иркутска. А утвердит дума из кандидатов, отобранных комиссией. Предыдущее изменение порядка произошло четыре года назад, когда депутаты думы Иркутска решили выбирать мэра из своего числа. Как поясняют инициаторы законопроекта, после этого депутаты фракции КПРФ делали попытки вернуть прямые выборы, но не находили поддержки большинства. Поэтому попробовали найти альтернативное решение, которое называют небольшим шагом в сторону демократии.

Андрей ЛЕВЧЕНКО, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

Не только из состава депутатов думы города Иркутска, как она была до сегодняшнего дня, а хотя бы расширить этот круг до любого человека, так скажем, жителя города Иркутска, который готов занять пост мэра города Иркутска и так же, как на прямых выборах, может выдвинуть свою кандидатуру, чтобы дума его рассмотрела, или проголосовала за, или проголосовала против.

Как подчеркнул Андрей Левченко, фракция будет добиваться возврата прямых выборов мэра. А принятый сегодня закон вступит в силу через 10 дней, когда его подпишет губернатор.