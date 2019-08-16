В Иркутске 18 августа торжественно отметят День военно-воздушного флота

Они укрощают железных птиц и лавируют в небесах. Гражданские и военные летчики, техники, бортпроводники отмечают свой профессиональный праздник. День военно-воздушного флота в России — для них повод собраться вместе. В Иркутске воспитано не одно поколение специалистов этой профессии. Сегодня они принимают поздравления.

У памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову собрались все те, кто причастен к авиации. Гражданские и военные летчики, техники, ветераны службы. Вся их жизнь связана с небом. И для этих людей профессия — настоящее призвание.

Алексей КАЛИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ: Мы всю сознательную жизнь отдали авиации. Но, к сожалению, так получилось, что многие части в лихие времена были расформированы и мы были вынуждены уйти на гражданку. Мы всю жизнь стремились летать. И, как я всегда говорю, был бы я богатым, я бы купил себе маленький летательный аппарат и до сих пор бы летал.

В Иркутске воспитано не одно поколение авиаторов. Когда-то военно-воздушное инженерное училище было самым престижным учреждением. И юноши, и девушки, которые хотели связать свою жизнь с авиацией, с гордостью несли звание курсантов ИВВАИУ. Сейчас училища нет. Его расформировали в январе 2009 года. Но традиции сохраняют до сих пор. На базе бывшего учреждения работает центр «Патриот». Генерал-майор авиации и сейчас директор центра Александр Барсуков сам отдал десятки лет авиации и обучению будущих профессионалов.

Александр БАРСУКОВ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»: «Летуны» в Иркутске — это традиционно. Еще вся Россия не летала, а Иркутск уже летал. В 1905 году женщина на воздушном шаре поднялась над Иркутском. В 1910 году в России полетел первый аэроплан, а в Иркутске уже в 1911 году показательные выступления на Иркутском ипподроме были. Ну а ИВАТУ — это ходячая история. Уже столько лет.

Кроме ветеранов службы и действующих летчиков, в этот день на торжественном митинге собрались и юные иркутяне. Поздравляют своих родных, посвятивших жизнь воздушному флоту.

Вероника СТРУЖИЛОВА, КУРСАНТ ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»: Дедушка у меня летчик-радист, и я хотела бы поздравить его с праздником, пожелать крепкого здоровья и счастья, чтобы у него всегда все было хорошо. В будущем я хочу пойти в авиацию.

Митинг прошел и у памятника Константину Рокоссовскому. К нему присутствующие по традиции возложили живые цветы. В преддверии профессионального праздника всех причастных поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: До сих пор у нас в городе очень серьезно поддерживаются авиационные традиции, несмотря на то, что и 30-й воздушной армии здесь нет, и училище расформировано, но существуют ветеранские организации, существует работа с молодежью. И хотел бы, чтобы наши ребята, наши курсанты поддерживали традиции, славные традиции, заложенные старшим поколением. И наш Иркутск оставался городом, все-таки тесно связанным с авиацией.

Основные торжества пройдут в Иркутске традиционно в третье воскресенье августа, 18 числа. Самое главное, чего желают профессионалам авиации, чтобы посадок было столько же, сколько и взлетов.