Застывшая вечность. В Иркутск привезли уникальную коллекцию янтаря. В каждом таком фрагменте — их называют инклюзами — закаменели насекомые, которые обитали на Земле 50 миллионов лет назад. Каждый экспонат помещен в прозрачную колбу, на вершине которой расположено увеличительное стекло, чтобы лучше рассмотреть предков современных муравьев, тараканов, цикад, мух или пауков. Весь янтарь из частной коллекции новосибирской компании подлинный, прошел проверку многих ученых. А родом он из пальмникенского месторождения, которое находится под дном Балтийского моря. Именно там добывают 95% янтаря в мире. Такие окаменелости представляют не только материальную, но и научную ценность. Ведь древние насекомые сохранились в первозданном виде.

Татьяна ЛАРЧЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ ИСТОРИИ г. ИРКУТСКА: Камни, которые там добываются, называемые на научном языке сукциниты, получались из смолы хвойного дерева, которое ныне вымерло, — пинус сукцинифера. Произошел катаклизм, и этот лес был погружен в соленую воду, что и позволило нам иметь такой чудесный янтарь, поскольку янтарь получается именно в безвоздушном пространстве.

Экспозицию в городском выставочном центре имени Виталия Рогаля откроют завтра. Увидеть доисторических насекомых, которые старше человечества на 48 миллионов лет, можно до 8 декабря.