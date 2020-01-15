Эксперимент в боевых условиях. В Иркутск прибыла специальная пожарная машина, разработанная российскими конструкторами МЧС. Она способна намного улучшить работу во время ликвидации возгораний в зимнее время.

Новую машину действующие пожарные, можно сказать, облепили еще в гараже. Всем интересно, что же за чудо-технику, как называют ее разработчики, придется тестировать иркутянам. Главное отличие, оно же изюминка внутри. Здесь есть энергетическая установка. Ее задача — подогрев воды, подаваемой для тушения пожара. А еще стационарный компрессор и два ресивера.

Олег ДВОЕНКО, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ: Данная технология позволяет сжатым нагретым воздухом продувать нагретые рукавные лини, после чего они остаются практические сухими без остатков воды. Это позволяет нам сохранить в рабочем состоянии пожарные рукава и не допустить их полного промерзания уже после тушения пожара.

Промерзание рукава, пожалуй, главная проблема при ликвидации пожаров зимой. Особенно если ЧП крупное и на его ликвидацию требуется много времени. Замначальника караула Павел Токаревский признается: иногда напор воды из ствола становится мелким ручейком.

Павел ТОКАРЕВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ №1: На крупных пожарах при низких температурах при длительной подаче воды начинает промерзать рукав. Доходит до того, что при диаметре в 80 остается всего лишь отверстие в два пальца. Остальное все промерзает.

Пункт управления для подачи воды на этом автомобиле дублируется. Один находится снаружи, второй в кабине рядом с водителем. Это сделано для удобства пожарного расчета.

Прибайкалье стало первым регионом, куда поступил этот опытный образец. Причина — особенности климата и наличие температур ниже минус 40 градусов. В течение года машину будут тестировать в боевых условиях. Смотреть все плюсы и минусы.

Олег ДВОЕНКО, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ: Дополнительная особенность — это то, что автомобиль может использоваться для аварийного теплоснабжения жилых и административных объектов в случае выхода из строя стационарных систем отопления.

Разработана машина в академии МЧС. Говорить о серийном производстве пока рано. Но такие планы есть. И в случае положительных отзывов пожарная автоцистерна поступит уже во все северные регионы России.