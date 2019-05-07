В интернете развернулся песенный баттл на тему погашения долгов

В ответ на клип иркутских приставов, которые призвали жителей оплачивать долги, неплательщики сняли свое видео в таком же стиле. В нем объяснили, почему заплатить задолженность непросто, и пожаловались на коррупцию и плохие дороги. Напомним, клип на песню «Плакала», который приставы записали совместно с телекомпанией АИСТ, за несколько дней стал хитом в соцсетях, набрав сотни тысяч просмотров. О нем рассказали десятки СМИ. Таким необычным способом сотрудницы федеральной службы решили напомнить о необходимости выплатить долги по штрафам и алиментам и о запрете выезда за границу.