В интернете развернулся песенный баттл на тему погашения долгов

07.05.19

В ответ на клип иркутских приставов, которые призвали жителей оплачивать долги, неплательщики сняли свое видео в таком же стиле. В нем объяснили, почему заплатить задолженность непросто, и пожаловались на коррупцию и плохие дороги. Напомним, клип на песню «Плакала», который приставы записали совместно с телекомпанией АИСТ,  за несколько дней стал хитом в соцсетях, набрав сотни тысяч просмотров. О нем рассказали десятки СМИ. Таким необычным способом сотрудницы федеральной службы решили напомнить о необходимости выплатить долги по штрафам и алиментам и о запрете выезда за границу.

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