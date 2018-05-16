В детских садах Областного центра в этом году появится более 600 дополнительных мест

В детских садах Областного центра в этом году появится более 600 дополнительных мест16.05.18
Таких цифр удалось добиться за счет строительства и капитального ремонта социальных объектов.
В новом детском саду на 110 мест на улице Байкальская завершены работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проведены отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения. Сейчас там идет благоустройство прилегающей территории: там будут располагаться детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы.Работу подрядчиков оценил мэр города Дмитрий Бердников.
Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА :
Мы вышли на этап завершающий. Все материалы закуплены подрядчиком. Людей достаточно. Сейчас самое главное темп не снижать . Погода благоприятная. Все должно идти у нас по плану, который мы наметили до сдачи.
Также глава областного центра посетил детский сад №119 на улице Флюкова. Там идет капитальный ремонт. Уже завершены работы по внутренним инженерным коммуникациям, устройству фасада, а также отделочные работы.Напомним, в текущем году запланировано начать строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.
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