В детских садах Областного центра в этом году появится более 600 дополнительных мест

Таких цифр удалось добиться за счет строительства и капитального ремонта социальных объектов.

В новом детском саду на 110 мест на улице Байкальская завершены работы по устройству фасада, внутренним сантехническим и вентиляционным системам, проведены отделочные работы и монтаж внутренних сетей электроснабжения. Сейчас там идет благоустройство прилегающей территории: там будут располагаться детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, теневые навесы.Работу подрядчиков оценил мэр города Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА : Мы вышли на этап завершающий. Все материалы закуплены подрядчиком. Людей достаточно. Сейчас самое главное темп не снижать . Погода благоприятная. Все должно идти у нас по плану, который мы наметили до сдачи.

Также глава областного центра посетил детский сад №119 на улице Флюкова. Там идет капитальный ремонт. Уже завершены работы по внутренним инженерным коммуникациям, устройству фасада, а также отделочные работы.Напомним, в текущем году запланировано начать строительство еще пяти новых детских садов. Работы уже начались на объектах, расположенных на улице Академика Бурденко и в 20-м Советском переулке. Кроме этого, планируется начать строительство детских садов на улицах Касаткина и Сосновая, продолжится возведение детсада на улице Зимняя.