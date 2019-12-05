В День добровольца коллектив телекомпании АИСТ получил награды

День добровольца сегодня отмечают в России. В этот день награды получил и коллектив телекомпании АИСТ. Дважды мы выезжали в зону наводнения, чтобы помочь жителям Тулуна и Тулунского района. С нами отправились и неравнодушные иркутяне, которые посчитали своим долгом посетить затопленные районы и поддержать пострадавших людей. Сегодня сотрудники главного управления МЧС России по Иркутской области наградили наших добровольцев благодарственными письмами.

Собрались вновь спустя полгода. Вырвались с работы, приехали издалека. Смущаются от того, что к их обычному поступку, по мнению многих, оказалось такое повышенное внимание. Тогда, отработав две недели без выходных в зоне ЧС и здесь, в редакции, с ежедневными спецвыпусками, наш коллектив принял решение поехать помогать людям, которые столкнулись с большой бедой.

Марина БЕКЛЕМИШЕВА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ЖУРНАЛИСТ ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ: Когда ты постоянно об этом пишешь и видишь, что там происходит, ты, находясь в Иркутске, пишешь, что там так-то и так-то, невозможно находиться в стороне, и ты хочешь оказаться прямо там и видеть этих людей не через объектив камеры и вживую, помогать им, а не просто писать об этом. Я поэтому поехала. Ирина БЕЛОГРИВАЯ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, ЖУРНАЛИСТ ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ: Я согласна с Мариной. Это чувство, оно глубоко внутри, и я не могла очень долго себе объяснить, почему. Я понимала, что надо ехать, а назвать почему, я не могла. И вот сегодня нам выдали благодарности, и там написано: «Благодарим вас за решительные действия», наверное, это была такая решительность. Просто собраться, поехать и помочь людям.

Присоединиться к нам решили неравнодушные иркутяне. Большой командой мы отправились в Тулун, и тогда мы доставили и помогли в разгрузке гуманитарной помощи для тулунской церкви, помогали в восстановлении жилья жительницы Тулуна Юзефы Дементьевой. В одну из командировок в зону ЧС Анастасия Байдракова первой из журналистов побывала в ее доме. Сюжет про бабушку Юзефу посмотрели многие жители большой страны и поняли: помогать обязательно надо.

Анастасия БАЙДРАКОВА, ЖУРНАЛИСТ ТЕЛЕКОМПАНИИ АИСТ: Мы приехали сюда всем десантом. Несмотря на то, что мы маленькие муравьи, мы всем своим муравьиным скопом навалились, и прошло буквально полчаса – дорога расчищена. И то, что тут лежало в течение недели, плавало, валялось, полчаса работы — и уже какой кусочек этого мира мы упорядочили.

Отряд наших добровольцев выезжал в зону затопления дважды. Работали и в деревне Паберега, и в селе Октябрьское. И везде нужна была не только помощь руками, не только в продуктах, постельном белье и одежде нуждались люди. Приходилось всех поддерживать морально. Просто слушать и давать возможность людям выговориться.

Александра СИДОРОВА, ДОБРОВОЛЕЦ: Для меня важно было на тот момент слушать, не всегда наши слова попадают в цель, и потому было просто важно их слушать.

Тогда на помощь в затопленные районы Иркутской области отправились добровольцы со всех уголков страны. Люди брали отпуск и приезжали работать, жили в полевых условиях, но их объединяло одно желание: помочь тем, кто нуждается в помощи.

Татьяна ВЫРОДЦЕВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ и ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У нас всегда люди были готовы оказать помощь, но тут масштабы были разные, и люди понимали, что это могло коснуться каждого. И все старались, кто чем мог, помочь.

А группа добровольцев телекомпании АИСТ в WhatsApp до сих пор работает. Решили ее не удалять. На всякий случай. Вдруг еще кому-то пригодится наша помощь.