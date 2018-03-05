В Братске открылся филиал Иркутского диагностического центра

Он сможет обслуживать 700 тысяч жителей северных районов Приангарья. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на торжественном открытии.

Самые современные медицинские услуги теперь будут оказывать здесь. В Братске открытия филиала Иркутского областного диагностического центра ждали с марта прошлого года. Теперь около 700 тысяч жителей Братска, Усть-Илимска, Тулуна, Усть-Кута и других северных территорий смогут получать медицинскую помощь, не выезжая в областной центр.

Олег Ярощенко, министр здравоохранения Иркутской области: Этот центр оснащен самым современным инновационным медицинским оборудованием, укомплектован самыми высококвалифицированными медицинскими специалистами не только из Братска и Братского района и Иркутской области, но также из других регионов Сибирского Федерального округа, Западной части России.

В трехэтажном комплексе общей площадью около 5 тысяч кв метров — шесть высокотехнологичных отделений. Автоматизированная клинико-диагностическая лаборатория, отдел лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики, отдел эндоскопии, консультативный отдел. В здании учтены все требования для обслуживания маломобильных групп населения. Общая стоимость объекта вместе с оборудованием 700 млн рублей. Центр оснащен компьютерным томографом, цифровым рентгеновским аппаратом и другими приборами. 70% исследований будут предоставляться населению бесплатно.

Сергей Серебренников, мэр г. Братска: Еще 25-30 лет назад братское здравоохранение являлось передовым в медицинской моде. Потом это все ушло. Сегодня, благодаря совместным усилиям, этот подход возвращается. Я думаю, что братчане это оценят.

Врачи филиала планируют тесное взаимодействие с иркутскими коллегами. В новом учреждении будут работать более 100 сотрудников. Для закрепления кадров в Братске в 2018 году выделят 10 квартир. Кроме этого, глава Приангарья Сергей Левченко заявил о введении новых мер социальной поддержки. Так, в Приангарье начнут присваивать звание «Ветеран труда Иркутской области». Пенсионеры будут получать компенсацию 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, льготные виды проезда.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы с этого года будем вводить бесплатный проезд для инвалидов первой группы и их сопровождающих, для детей-инвалидов с 1 апреля этого года. И без ограничений. Если в нуждаемости происходят изменения, то без ограничений будет количество поездок на диагностику.

Сегодня в Иркутской области оказывается 116 мер социальной поддержки для 100 категорий граждан. В 2018 году этот список будет расширен.