Они собирают урожай в научных целях. В Ботаническом саду ИГУ поспели овощи, фрукты и ягоды. Правда, таких плодов на простых сибирских грядках не найти. Биологи каждый раз экспериментируют с сортами. Что выросло в этом году?

Апофеоз осенней яркости и щедрости природы. Садовники с гордостью показывают свой урожай. В этом году они решили поэкспериментировать с разными сортами тыквы. И как всегда все проверили на себе: как садить, выращивать, ухаживать и, самое главное, можно ли это есть или плоды годятся лишь для украшения? Впечатляющие тыквы-гиганты с сочной сладкой мякотью — мечта для тех, кто празднует Хэллоуин. И причудливые декоративные — разных форм, цветов и размеров. Почему эта тыква называется «Гусь», объяснять не нужно. Есть и другие интересные представители семейства.

Людмила ГЛУХИХ, САДОВНИК БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИГУ: Это тоже декоративная тыква – «Восточный тюрбан». В зимнее время у нас всегда очень тоскливо. Оранжевый цвет всегда напоминает солнышко, и у человека поднимается настроение. Еще вот у нас «Мышиные арбузики». Я их уже второй год выращиваю, их можно мариновать, употреблять в пищу.

Необычные плоды Ботанический сад представит на выставке, ее откроют 17 сентября. Вырастили здесь также арбузы, дыни, кабачки. Все новые сорта взвешивают, изучают, сравнивают с результатами прошлого года. Все лето ботанический сад работал не только как научное, но и как учебное заведение.

А в малой оранжерее зреет другой урожай — экзотический. Инжир — плод, который растет на фиговом дереве, его также называют смоковницей, адамовым деревом или винной ягодой. Это теплолюбивое растение живет в Сибири более 20 лет и плодоносит каждую осень. Сейчас ветки усыпаны еще зеленым инжиром. Рядом под огромными листьями поспевают бананы. Но эту экзотику выращивают не для употребления в пищу, а в образовательных целях. Например, для того, чтобы мы узнали: бананы, которые растут в дикой природе, есть невозможно.

Елена ХМЕЛЬКОВА, БИОЛОГ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИГУ: Дикий банан есть невозможно, так как у них плод — называется ягода — набит полностью косточками. А вот эти бананы — это сортовые бананы, они не крупные, они желтеют, и их можно употреблять в пищу. Давайте один попробуем, сейчас сорвем бананчик. Но, наверное, они еще все-таки зеленые. Конечно, недозрелые, смотрите. Пожелтеют когда, будут вкусные.

На улице еще в августе поспели яблоки, груши, абрикосы, а сейчас широко раскинули ветки сочная облепиха и яркая калина.