В благоустройстве иркутских общественных пространств приняли участие представители бизнеса

Красивый город совместными усилиями. К благоустроенным в этом году иркутским общественным пространствам добавляют последние штрихи. Сделать парк, сквер или набережную наполненными полезной инфраструктурой городским властям помогали представители бизнеса.

«В Иркутске была заложена замечательная идея: создать город науки». Цитата из книги академиков Восточной Сибири теперь красуется на скамье, пожалуй, в самом научном районе города. На центральной площади Академгородка даже вечером под светом фонарей можно не только уютно, но и с пользой провести время. Фразы, написанные известными людьми, могут побудить к прочтению того или иного произведения, научно-популярной работы, исторической литературы. Эту площадь преобразили в прошлом году, а в этом установили современный фонтан, который стал отличительной чертой микрорайона.

Людмила БОЛЬШИНА, ИРКУТЯНКА:

Конечно, очень красиво стало, освещенность, кусты, они разрастутся, будет очень красиво. Аккуратнее стало, порядка больше, и красивее стало, конечно.

А это площадь у мемориала Вечный огонь славы. В этом году здесь провели благоустройство: территорию вымостили плиткой. Ее геометрия полностью соответствует военному строевому шагу. Финальной изюминкой большого ремонта стали парковые диваны-скамейки с цитатами о сибиряках, которые воевали в годы Великой Отечественной.

Наталия ЦАЙТЛЕР, УПРАВЛЯЮЩАЯ ИРКУТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПАО «СБЕРБАНК»:

Здесь, вот на этих лавочках, городские жители и гости могут прийти и не только отдохнуть, но и вспомнить историю Великой Отечественной войны, узнать какие-то интересные факты. Нашим участием в подобных мероприятиях мы тоже хотим выступать примером, показывать и компаниям, и населению, что комфорт — это не только ответственность администрации, но это и наша гражданская ответственность, в том числе.

Лавочки установили и смонтировали в рамках муниципально-частного партнерства между администрацией Иркутска и ПАО «Сбербанк». Реализация подобных проектов — наглядный пример того, что в нашем городе живут и работают неравнодушные люди, отмечает мэр Иркутска Дмитрий Бердников. И благодаря усилиям городских властей, представителей бизнеса, активных горожан возможно дальнейшее преображение столицы Восточной Сибири.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

В этом году мы специально за счет средств городского бюджета привели в порядок и отремонтировали площадь возле Вечного огня, потому что празднование 75-летия Победы, которое мы будем праздновать на следующий год, конечно, должно быть ознаменовано какими-то знаковыми событиями в городе. Сами проекты муниципально-частного партнерства, которые мы развиваем в Иркутске, начиная с 2017 года, они, конечно, достаточно полезны и важны для города. Вот вы видите, установлены парковые диваны со смысловой тематикой, посвященные Великой Победе и подвигу сибиряков.

Благодаря муниципально-частному партнерству в этом году в Иркутске появятся 40 лавочек с тематическими цитатами знаменитых сибиряков, поэтов и ученых. Это территории площади Академгородка, Вечного огня и набережной реки Ушаковки.