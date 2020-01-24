В Байкальском государственном университете отметили Татьянин день

Сегодня все российское студенчество отмечает свой праздник — Татьянин день. Поздравляли друг друга и учащиеся иркутских вузов. В Байкальском государственном университете между парами студенты успевали и попробовать угощение, и показать свои спортивные таланты.

Именные пряники, письма лично ректору, общая суета и раздача подарков в Байкальском государственном университете. День студента празднуют учащиеся всех курсов, всех направлений, и, конечно, не остается в стороне и главная Татьяна этого вуза.

Татьяна МУЗЫЧУК, И.О. РЕКТОРА БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: Этот праздник является частью большой работы, которую делает Байкальский университет. Наших студентов мы отправляем на стажировки, мы отправляем на конференции. На стажировки отправляем во Францию, в Австрию, в Германию. В нашем университете самая высокая стипендия у студентов по всему региону.

А это самая большая перемена между парами. Студенты успевают все: показать спортивные возможности, попробовать праздничное угощение и сфотографироваться рядом с ректором.

Татьяна ЕНИНА, СТУДЕНТКА 1 КУРСА БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: Я давно хотела сюда поступить. У меня учится здесь много знакомых. Меня привлекает само расположение, мне нравится, в общем, какой он. Он красивый. Я знаю то, что здесь есть очень хорошие педагоги.

Первый студенческий праздник в этом году прошел весело, беззаботно и активно. Впрочем, так проходят все молодежные мероприятия в Байкальском госуниверситете.