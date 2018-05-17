В Байкальской обсерватории с помощью одного из самых мощных телескопов мира учатся предсказывать поведение Солнца и магнитные бури

Подняться на 40 метров вверх, чтобы звезды стали ближе. Как ближайшая к нам звезда объединяет пространства и континеты?

Из своей раковины появляется телескоп. Расположенный в поселке Листвянка он входит в десятку крупнейших телескопов мира. Большое разрешение позволяет наблюдать объекты на солнце величиной порядка 250 км. Правда только с мая по ноябрь. Для наблюдений требуются устойчивые атмосферные условия. С приходом зимы начинаются ветра и туманы, что мешает точной работе телескопа. Он впечатляет своими размерами. Чтобы осмотреть детали прибора, приходится подниматься на высоту двух двухэтажных домов — это около 40 метров от земли.

Сергей ОЛЕМСКОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНОЙ и ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ: Вот это главный элемент — зеркало, который изображение солнца направляет в вакуумную трубу. и дальше из вакуумной трубы он идет на инструменты, на компьютер, который делает цифровую обработку этого изображения. Это фундаментальная наука. Изучает солнечную активность, хотя в последнее время влияние солнечной активности сказывается и на околоземное космическое пространство и на климат земли.

Таким образом, работа носит и прикладной характер — можно делать прогнозы магнитных бурь и поведения солнца. Но это в теории. А на практике пока успешных примеров нет — несмотря на то, что наблюдения идут непрерывно.

Александр БОРОВИК, ЗАВЕДУЮЩИЙ БАЙКАЛЬСКОЙ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНОЙ и ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ: В принципе за солнцем наблюдают многие, есть множество обсерваторий, но только отдельные ученые способны в результате таких работ в течение всего времени наблюдений получать такой материал, который может позволить им объяснить многие явления на солнце и объяснить, как вообще живет ближайшая к нам звезда.

Наблюдать за самой большой звездой — дело творческое, говорят ученые. С ними согласны их коллеги по всему миру. Солнечники, как они сами себя называют, далеки от геополитических передряг — все-таки делают одно дело, познают тайны вселенной. И Солнце у нас — одно на всех. И в знак взаимной поддержки обмениваются вот такими необычными презентами.

Для каждой обсерватории в мире такие камни имеют большое значение — они уменьшают турбулентность, которая мешает наблюдениям. Теперь подарок от зарубежных коллег поселят в Байкальском музее Иркутского научного центра СО РАН. В свою очередь камень с территории Байкальской астрофизической обсерватории уже живет на территории США.