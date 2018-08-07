В 44 гимназии Иркутска появится новый блок для начальных классов

В ближайшие дни будет создана рабочая группа по вопросу проектирования объекта. Об этом заявил мэр города Дмитрий Бердников.

Путь к знаниям для особенных детей становится проще. Сегодня в 14 школе Иркутска тестируют подъемник для людей с ограниченными возможностями. Это шестое образовательное учреждение, где установлен такой лифт. Работы выполнены по проекту «Доступная среда» .

Александр КОСТИН — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Данный момент является системным мероприятием. В 2017 на 14 объектах были установлены и сделаны работы , в 16 на 6. Общая сумма затрат за 3 года почти 30 миллионов рублей. в частности в этом 10 с лишним миллионов рублей на эти виды работ.

Работы приминает директор школы и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Без нареканий не обошлось. Глава города поручил подрядчикам сделать козырек над подьемником. Что бы в такую дождливую погоду, как сегодня детям было комфортно подниматься.

Доступная среда включает в себя не только установку подъемников, но и пандусов, расширение дверных проемов. В областном центре школы посещают 156 детей с ограниченными возможностями. А для более маленьких иркутян на базе детских садов открывают лекотеки — так называемые библиотеки игр. Это группы, где дефектолог, психологи и другие специалисты работают с дошколятами, у которых сложные заболевания, например ДЦП. К началу учебного года будет открыто 3 таких лекотеки, еще 2 заработают к концу года.

В этом году работы ведутся на 14 объектах. Вот ещё один — 44 гимназия. Здесь обновляют кровлю и параллельно ведётся текущий ремонт в кабинетах и бассейне. С руководителем учреждения глава города обсуждает возможность строительства дополнительного блока для начальных классов. Необходимость в этом подтверждают цифры. Гимназия рассчитана на 1076 человек, а по факту здесь учатся 1800. В этом году укомплектовано 8 первых классов.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Приняли решение все-таки начать проектировать привязку блока к 44 гимназии для начальных классов, такой, который мы построили в 66 школе. Потому что этот район насыщен детьми и продолжает развиваться. Переполненность гимназии вызывает у нас тревогу. Думаю у нас получится в ближайшее время спроектировать.

Кроме того, особое внимание будет уделено физическому развитию школьников. На территории предполагается построить стадион. Для детальной проработки проекта в ближайшее время будет создана рабочая группа.