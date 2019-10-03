В 19-й школе Иркутска внедряют современные учебные технологии

В ногу со временем. Год назад в Иркутске открылась новая 19-я школа. Сегодня она один из примеров современного учреждения образования. О том, как планируют развивать эту отрасль в городе, расскажем в следующем материале.

Урок математики во 2 классе начинается с проверки домашних работ. Все внимание на интерактивную доску. С помощью документ-камеры учитель наглядно показывает решение задачи. Детям такой способ интересен, смотрят, не отвлекаясь. Внедрение современных учебных технологий — одна из особенностей 19-й школы.

Иван БИЧАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ШКОЛЫ №19: Наш ребенок пошел в первый класс именно в 19-ю школу, ее сдали в прошлом году. Были опасения, переживания, что школа новая, что что-то придется искать, брать. Но, как показало время, за год учебный, школа всем полностью оснащена. Мой ребенок ходит в школу с большим удовольствием.

В 19-й школе 72 интерактивных доски. Ими, как и компьютером, оборудован почти каждый класс. Современные технические решения добрались даже до столовой. «Школьная система питания 5+» показывает, когда обедал каждый ребенок. Питание оплачивает учитель с помощью специальной карты.

Виктория САВИНА, УЧИТЕЛЬ: Каждый родитель может узнать, кушал его ребенок или не кушал. То есть он видит, когда списываются деньги, в какой день они списываются. Чтобы ребенок не стоял в очереди после уроков, мы уже заранее заказываем, детям накрывают, и потом уже учитель сам с одной карты оплачивает.

Для многих учителей такое в новинку. Научить работать педагогов с современными технологиями — важная задача для администрации школы. В помощь обучающие вебинары и консультации.

Светлана БОЛЬШЕЩАПОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №19: На первой нашей встрече я сказала: то оборудование современное, которое сегодня у нас с вами имеется, оно не должно лежать на полке. Вы должны это все использовать каждый урок. И когда я заходила на урок, они мне говорят: «Светлана Германовна, посмотрите, у нас все работает, мы все знаем, мы все умеем». И они сами от этого, конечно, получили удовольствие.

Подобные технологии должны быть в каждой школе, уверены в администрации города. Сегодня образовательные стандарты постоянно обновляются. В иркутских школах меняют программы и вводят новые предметы. А еще растет количество учеников. В этом году их на четыре тысячи больше, чем в прошлом.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА г. ИРКУТСКА: Мы получаем, например, такие обращения, заявления, просьбы устроить детей. Ну, вот мы переезжаем, например, из Улан-Удэ, Читы, Якутии, просим устроить ребенка в детский сад или устроить в школу. Те, кому надо учиться с 1 по 11 класс, имеют возможность это делать на базе наших школ в комфортных, достойных условиях.

В планах департамента образования Иркутской области сделать школу местом, где ребенок захочет приводить весь день.