В 19-й школе Иркутска торжественно открыт планетарий

Звездное небо на расстоянии вытянутой руки. Теперь иркутские ученики смогут изучать астрономию не только по учебникам, но и на практике. Сегодня в 19-й школе прошло торжественное открытие планетария. Знаменательным это событие стало для всего Приангарья. Здесь установлен самый большой купол школьного планетария во всей стране. Мэр областного центра Дмитрий Бердников первым запустил его в работу.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Преподаватели, директора, общественность обращались с очень простым вопросом: а что с астрономией? А что с планетарием? А что с позиции наших городских властей в этом вопросе? Нужна ли детям астрономия? Наверное, не мне решать. Но мы с вами доказали, жизнь доказала, что нужна астрономия. И мы один из первых городов, которые вернули астрономию в образовательный процесс.