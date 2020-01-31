Уже 60 лет в Иркутске работает станция космических лучей

Находится она в Институте солнечно-земной физики. Станция помогает не только предсказать космическую погоду, но и предупредить о выбросах радиации. Как иркутские специалисты изучают тайны космоса, расскажем далее.

Космические лучи эта установка ловит непрерывно. Ядерные реакции, которые происходят внутри, не заметны невооруженным глазом. Зато видны на мониторе. Космические лучи возникают при взрывах сверхновых звезд. Когда они проходят через атмосферу Земли, их ловит станция. Импульсы энергии регистрируют счетчики. Установка помогает предсказывать космическую погоду и выбросы радиации.

Анна ЛУКОВНИКОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ: На себе вы, скорее всего, это никак не ощутите. Вы, скорее, ощутите влияние Солнца. Просто во время каких-то мощных событий на Солнце космонавтам желательно спрятаться в какую-то капсулу для того, чтобы не получить смертельную дозу радиации.

Станция космических лучей в Иркутске принадлежит Институту солнечно-земной физики. Есть и другие установки. Одна в Норильске и две в горах Восточного Саяна. К некоторым добраться особенно сложно. Поэтому всегда в запасе десятки подков.

Изучать Вселенную помогают даже лошади. Дело в том, что на третью космическую станцию на горе Хулугайша можно попасть только конной дорогой. Поэтому каждую неделю две лошади везут оборудование на три тысячи метров в высоту. Ну, а без подков не обойтись.

Такой комплекс — единственный в России. Результаты отправляют в международную базу данных. Так иркутские специалисты помогают ученым со всего мира в изучении космоса.