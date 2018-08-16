Усадьбе Рассушина отказано во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

Усадьбе Рассушина отказано во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия16.08.18
Руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области подписал распоряжение об исключении здания из перечня выявленных памятников.
Иркутск один из трех городов России, наряду с Вологдой и Томском, славящихся своими деревянными домами. Во многом этой эксклюзивностью столица Восточной Сибири обязана архитектору Владимиру Рассушину. Вот одно из его творений — деревянный одноэтажный дом — шестистенок, площадью более 190 квадратных метров. Как рассказывает руководитель иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Чертилов, дом отличает особое оформление фасада, выходящего на набережную реки Ангары: фундамент из песчаника, филенчатые ставни и двери, профилированный карниз с модульонами и высоко расположенные оконные проемы с авторскими наличниками.
Алексей ЧЕРТИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ:
Почерк архитектора Рассушина он узнается. Эксперт Прокудин Александр Николаевич уловил такой факт, что наличники были сконструированы именно этим архитектором, лаконичные такие без орнамента особого, а потом как-то почему-то их применяли другие архитекторы. Сами понимаете люди творческие они ревнивые к чужому творчеству, в данном случае авторитет архитектора так сработал, что это встречается и на постройках других архитекторов. Это получается чисто иркутский прием, авторский прием.
С 1909 года в этом доме проживал брат Владимира Рассушина, один из самых известных в то время в Иркутске врачей-педиатров, Аркадий Рассушин. Здесь он даже принимал больных до 1946 года. После этого с высокой периодичностью у здания начали сменяться хозяева, пока в 2006 году недвижимость не приобрел московский предприниматель. С этого момента в службу охраны памятников начали поступать письма с требованием вывести дом из реестра объектов, охраняемых государством. Эксперт Всероссийского общества охраны памятников и культуры из Выборга Юлия Куваева сделала заключение, что усадьба не представляет ни архитектурной, ни исторической ценности.
Алексей ЧЕРТИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ:
Если брать по набережной всем известный Краеведческий музей, Белый дом, потом идет фрагмент деревянной постройки, чудом сохранился в этом месте, в который входит и дом врача Рассушина, потом канцелярия генерал-губернатора, дом с куполами Иргиридмет, получается здесь надо говорить о комплексной застройке, которую надо сохранять, градостроительная ценность этого участка бесспорна и несомненна. И когда эксперты сторонние, иногородние пишут, что это не представляет градостроительной ценности, мягко говоря это не честно.
Реакция иркутского отделения общества охраны памятников не заставила себя долго ждать. Впервые в иркутской практике во Всероссийскую службу охраны памятников была подана встречная положительная экспертиза, доказывающая необходимость включения дома Рассушина в список объектов культурного наследия. Теперь, по словам общественников, остается только ждать решения комиссии и надеяться что Иркутск сохранит свою визитную карточку, прошедшую множество испытаний.
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