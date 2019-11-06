Уроженка Иркутска Ольга Уразгалиева прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

Девушка исполнила легендарный хит Бьёнсе «Хэйло». Этот трек обладает платиновым статусом и удостоен премии Грэмми. Ольга прекрасно справилась с волнением и с поставленной для себя задачей. На последней секунде песни к Ольге повернулась Полина Гагарина. Участница «Евровидения» отметила, что в выступлении иркутянки были «очень красивые ноты». Последние 2 года Ольга Уразгалиева живет в Санкт-Петербурге, но рассказала наставникам, что родом из Иркутска, где и началась ее вокальная карьера. Кстати, в этом сезоне слепые прослушивания прошла еще одна представительница Иркутской области — Анастасия Бадьина из Саянска. К девушке повернулся Константин Меладзе.

Ольга УРАЗГАЛИЕВА, УЧАСТНИЦА ШОУ «ГОЛОС» 8 СЕЗОН: Невозможно конкурировать в музыке, в вокале. У каждого свой тембр, у каждого своя сила голоса, у каждого все по-своему, и тут нельзя сравнивать. Ты сюда приходишь получать удовольствие и делиться тем, что ты умеешь.