Уровень зарплаты госслужащих зависит от зарплаты губернатора

Именно потому глава Приангарья подготовил указ о повышении окладов всех областных государственных служащих, в том числе и своего. Оклад оставался неизменным с 2012 года и индексировался только дважды на 4%, это рост инфляции. Четыре года назад Сергей Левченко в связи со сложной финансовой ситуацией в регионе принял решение понизить зарплату работникам госучреждений на 10%, а теперь ситуация выровнялась. И в условиях чрезвычайной ситуации из-за затопления люди работали в несколько раз больше.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уровень заработной платы достаточно невысокий в бюджетных организациях. Особенно это проявилось в работе в чрезвычайной ситуации. Это когда люди приехали в командировки, работали без выходных минимум по 12 часов и получали заработную плату в районе 30 тысяч рублей. Работали в очень сложных психологических условиях, помогали людям.

Что же касается зарплаты самого губернатора, то Сергей Левченко пояснил, что уже давно часть своего заработка отдает на благотворительность и с этой частью зарплаты намерен поступить точно так же.