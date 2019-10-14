Уроки безопасности проводят для иркутских школьников

Обезопасить детей во время осенних каникул. Школьники в начале ноября часто остаются без присмотра, а в списке самых популярных мест для прогулок реки, озера, карьеры. Дети выходят на неокрепший лед и оказываются в ловушке. Куда обращаться за помощью и какие правила необходимо соблюдать?

Со знакомства с оборудованием МКУ «Безопасный город» начинается познавательный урок для учеников иркутских школ. Это не обычная экскурсия, а необходимая мера профилактики. Близятся каникулы, а старшеклассники из-за своей самостоятельности часто оказываются на городских водоемах. В это время лед еще не встал, реки и озера покрылись тонкой корочкой. Во время игры или ради забавы, не думая о безопасности, дети выходят на кромку. Так и происходят несчастные случаи. Только за прошлый год во время осенних каникул было 5 происшествий, когда аварийно-спасательная служба пришла на помощь к детям, оказавшимся в водной западне.

Александр ТРОЙНИН, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГО ЧС и ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «МКУ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» г. ИРКУТСКА: В связи с понижением температуры мы знаем, что будет образовываться лед на воде, предстоят осенние каникулы у школьников, соответственно, мы данные ознакомительные занятия провели с ними в рамках подготовки проведения осенних каникул, чтобы они не выходили на лед неокрепший, чтобы не случилось несчастных случаев. Мы им показали, чем оснащена наша аварийно-спасательная служба, как надо действовать рассказали, если вдруг они оказались на льду.

Детям показали оборудование, благодаря которому городские службы спасают людей. Это техника для тушения пожаров, плавсредства, инструменты для извлечения пострадавших из автомобилей при ДТП. Также продемонстрировали развертывание «куба жизни» — прыжковую систему спасения. Чтобы привести ее в готовность, необходимо всего 1,5 минуты. Такие уроки безопасности будут проходить всю неделю. А в период каникул МКУ «Безопасный город» усилит патруль в особо опасных зонах.

Данил СКЕВИЧ, УЧЕНИК 8 КЛАССА ШКОЛЫ №14 г. ИРКУТСКА: На самом деле это очень полезная информация. Это сейчас большая проблема. Вот я сам пловец, и я не пойду на лед, ведь я понимаю, что не выплыву оттуда. Потому что вода холодная, это очень тяжело будет оттуда выплыть. И со льда выбраться тоже очень тяжело.

Самое главное, говорят специалисты, позаботиться о безопасности детей должны родители. Объяснить, почему нельзя ради шалости выходить на неокрепший лед. Знать, где находится ребенок. Суметь организовать досуг школьника во время каникул.