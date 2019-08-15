Уникальный тренажер «Костюм GERT» привезли в Иркутск

Понять инвалида и правильно относиться к нему помогает уникальный костюм. Изобретение дает возможность здоровому человеку почувствовать на себе, что такое ограниченные возможности. Таких экземпляров в России не больше десятка, и один из них привезли в Иркутск.

Ни для кого не секрет, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в особом внимании. Ведь обычные и, казалось бы, простые действия даются им с большим трудом. А многие сферы услуг до сих пор не могут предоставить инвалидам комфортные условия. Для решения этих вопросов в рамках Международного Байкальского форума партнеров открылась секция «Комфортная среда для инвалидов. Новые подходы». Ее участники поделились инновационными технологиями для облегчения жизни особых людей.

Яна СОБОЛЬ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ИРКУТСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: Это, конечно, и супер-сервисы цифровые, когда человек может получить услугу через портал государственных услуг, или пользуясь мобильным приложением. Кроме этого, современные технические средства реабилитации как импортного, так и российского производства очень хорошего качества.

Здесь представлены специальные кресла, столовые приборы, обувь и высокотехнологичные протезы. Все они предназначены для лиц с ограниченными возможностями. Но одним из самых инновационных приспособлений стал тренажер «Костюм GERT». Его разработали в Великобритании для изучения заболеваний, связанных с ухудшением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Надев его, человек испытывает те же трудности, с которыми инвалиды или пожилые люди сталкиваются каждый день. В таком костюме даже достать лекарство становится нелегкой задачей.

Костюм должен помочь сотрудникам сферы услуг войти в положение инвалидов и людей старше 75 лет. По словам производителей, это эффективный способ понять, как нужно обращаться и обслуживать «особых клиентов». Специальные наушники имитируют проблемы со слухом. Очки позволяют посмотреть на мир глазами человека с патологиями зрения, такими как катаракта и глаукома. Жилет делает невозможным нормальное передвижение. А перчатки создают имитацию тремора. Общий вес костюма 25 килограммов. Его эффект мы проверили на себе.

Передвигаться в таком костюме действительно тяжело. Он сковывает движения, и каждый шаг дается с трудом. Примерно то же самое чувствуют лица с ограниченными возможностями здоровья. Минимальная слышимость и видимость. Поэтому так важно адаптировать сферы услуг для «особенных людей».

Сегодня в России всего 10 экземпляров этого костюма. Вместе с ним в обиход введут и другие аппараты, которые помогут лицам с ограниченными возможностями почувствовать себя равными обычным людям.