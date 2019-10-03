Уникальное шоу «Энергия света» состоится в Иркутске в честь 65-летия объединенной энергосистемы Прибайкалья

Окна в здании правительства Иркутской области заклеены белой пленкой. Но не все, а только те, которые выходят на сквер Кирова. Это сделано специально, чтобы уникальное шоу «Энергия света» состоялось! Оно пройдет завтра вечером в Иркутске в честь 65-летия объединенной энергосистемы Прибайкалья. Для этого привезли 12 тонн различной аппаратуры. Картинку, созданную специально к празднику, будут проецировать на фасад Серого дома. Уже установили две башни с 16 специальными проекторами каждая. А на крыше здания будут работать так называемые световые головы.

Иван ЕЖКОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ «DREAMLASER»: Поддержание архитектурных особенностей здания. То есть здание будет не просто подсвечено проекторами и световыми головами, но оно будет изменяться в пространстве. Разные искажения, преломления. Оно будет проваливаться, распадаться на частицы и переливаться разными цветами.

Что именно будет за картинка, пока держат в секрете. Обещают сюрприз. Динамическим экраном организаторы остались довольны. Шоу станет частью большого концерта от компании «En+ Group». На сцену выйдут звезды отечественного шоу-бизнеса — группа «Бандерас». В конце праздника жителей ожидает праздничный фейерверк. На время мероприятия движение автотранспорта будет прекращено только по площади графа Сперанского. По улицам Сухэ-Батора и Ленина автомобили и автобусы смогут передвигаться как обычно. Сбор гостей в 19.00. Наш телеканал будет вести прямую трансляцию шоу-программы.