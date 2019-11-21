Удивительные истории из тайги в газете «СМ Номер один»

Удивительные истории из тайги. Об этом читайте в новом материале газеты «СМ Номер один». Автор часто брала интервью у таежников и охотников. Несколько лет она собирала их истории. Полученная коллекция легла в основу статьи. По словам корреспондента, в лесной глуши может произойти что угодно. Некоторые случаи не поддаются логическому объяснению. Есть ли в тайге место для мистики? Разобраться в этом предлагают и читателям.

Ксения РЮТИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СМ НОМЕР ОДИН»: Охотник ночует в зимовье и слышит, как по крыше кто-то ходит. Можно предположить, что это рысь или росомаха. Но, когда он наутро проверяет крышу, не находит ни одного звериного следа. Мы будем очень рады обратной связи, если кто-то нам позвонит или напишет, расскажет свою историю или предложит свое объяснение.